Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Süper Lig devi Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde harekete geçti.
NOA LANG'DAN HEYECANLANDIRAN YORUM
Noa Lang, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaparak kendi gönderisine yorum yapan çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Hollandalı oyuncu Justin Kluivert'a Galatasaray'a transfer olması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından Justin Kluivert'a cevap veren Noa Lang, "Come to Gala bro" (Galatasaray'a gel kardeşim) ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARI HEYECAN SARDI
Noa Lang'ın bu paylaşımı taraftarlar arasında heyecan yaratırken, binlerce sarı-kırmızılı futbolsever Hollandalı hücum oyuncusunun hesabına 'Come to Galatasaray' şeklinde yorum yazdı.
İşte Noa Lang'ın o yorumu: