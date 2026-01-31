Haberler

Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Güncelleme:
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, Bournemouth forması giyen Justin Kluivert'a sosyal medya üzerinden bir yorum yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı. Hollandalı oyuncunun, vatandaşının yaptığı yoruma karşılık vererek "Come to Gala bro" yazdığı görüldü.

  • Noa Lang, sosyal medyada çocukluk arkadaşı Justin Kluivert'a 'Galatasaray'a gel kardeşim' mesajı gönderdi.
  • Noa Lang, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak transfer edildi.
  • Justin Kluivert, Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Hollandalı bir oyuncudur.

Süper Lig devi Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde harekete geçti.

NOA LANG'DAN HEYECANLANDIRAN YORUM

Noa Lang, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle yaparak kendi gönderisine yorum yapan çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Hollandalı oyuncu Justin Kluivert'a Galatasaray'a transfer olması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından Justin Kluivert'a cevap veren Noa Lang, "Come to Gala bro" (Galatasaray'a gel kardeşim) ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Noa Lang'ın bu paylaşımı taraftarlar arasında heyecan yaratırken, binlerce sarı-kırmızılı futbolsever Hollandalı hücum oyuncusunun hesabına 'Come to Galatasaray' şeklinde yorum yazdı.

İşte Noa Lang'ın o yorumu:

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir Güler:

çocuk oradaki boşluğu antrenmanlarda bile görmüş yöneticilerin orta saha transferi yapacağı yok kendisi kolları sıvamış helal olsun akıllı futbolcu..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHainKOXPER :

dünyaca ünlü sadece justin bieber tanıyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

