Noa Lang, ameliyatının iyi geçtiğini paylaşımıyla duyurdu

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sağ baş parmağında kesik olan Hollandalı futbolcu Noa Lang ameliyat oldu. Ameliyat, Liverpool'da Galatasaray sağlık ekibinin de katılımıyla gerçekleşti. Başarılı geçen operasyonun ardından Hollandalı futbolcu da sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Noa Lang paylaşımında ameliyatının iyi geçtiğini ve gelen tüm mesajlar için teşekkür ettiğini belirtti. - İSTANBUL

