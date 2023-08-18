NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas: 'Avrupa'da mücadele ettik, şimdi şampiyonluk için ligimizde mücadele edeceğiz'
Spor Haberleri
NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma karşı oynadıklarını ve Avrupa'da mücadele ettiklerini belirterek, şimdi ise ligde şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.
- Stjepan Tomas : "Güçlü bir takıma karşı oynadık"
ZAGREB - NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor maçı sonrası, "Güçlü bir takıma karşı oynadık. 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile Avrupa'da mücadele ettik. Şimdi bizim ligimiz var ve şampiyonluk için orada mücadele edeceğiz" dedi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında NK Osijek, sahasında Adana Demispor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Adana Demirspor'u tebrik etmek istiyorum. O farklı mağlubiyetle geldik. Keşke ilk maç burada olsaydı daha farklı olabilirdi. Orada 5-1 kaybettik. Çünkü hakemin 2 hatası var. Benim gözümde penaltı değildi. Buradaki maç değerlendirmesinde ise iyi bir maç oldu. 3 gol attık ve güzel bir karakter gösterdik. Belki Adana Demirspor'da bir futbolcu orada düşmese 4 de olabilirdi ama güçlü bir takıma karşı oynadık. Adana Demirspor'u ve Murat Sancak'ı tebrik etmek istiyorum. Transfer için iyi para harcıyor. Bizim içinde güzel bir tecrübe olduk. 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ile Avrupa'da mücadele ettik. Bizim ligimizde şampiyonluk için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.