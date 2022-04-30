"Niye böyle bir şey yaptılar anlamadım" diyen Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma sebebini anlattı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından mücadelede penaltı kaçıran sarı-lacivertlilerin golcü ismi Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

"NİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIKLARINI ANLAMADIM"

Penaltı anını anlatan Dursun, "Rakip takım yüzde yüz emindi penaltı yok diye. Ondan sonra yeri kazdılar. Niye böyle bir şey yaptıklarını anlamadım. Tamam yaptılar da sonuçta böyle de yenildiler, saha içinde böyle bir şeye gerek yok. Yeri kazmaları belki kaçırmam için etkendi. Ancak 4-5 dakika sonra telafi ettim. Taraftara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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