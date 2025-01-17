Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

Süper Lig devi Trabzonspor'un 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.

ANNESİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

22 yaşındaki forvet, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşmıştı. Enis Destan'ın annesi Gül Destan da müstakbel gelinleri Arzum Kuruçalı için sert sözler sarf etmişti.

ANNESİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Tüm bu yaşananların ardından Enis Destan, annesine tepki olarak annesi sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Anlaşılan o ki Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı'lı onaylamayan annesi Gül Destan'a küstü.

NE OLMUŞTU?

Gelin'in kıyafetini eleştiren Gül Destan, "Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayakbağı gibi. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum. Kandırarak kendine ayarlamış" demişti.

Aradaki yaş farkına da sert söylemlerde bulunan Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmemekte? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı? Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullanmıştı.