Nilüferli Sporcular Başarılarını Paylaştı

Ulusal ve uluslararası alanda sporun çeşitli branşlarında önemli dereceler alan Nilüferli sporcular, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, şampiyonluk sevinçlerini paylaştılar.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarılarıyla Nilüfer'i gururlandıran sporcuları Halk Evi'ndeki makamında ağırladı. Katıldığı şampiyonalarda kürsüye ambargo koyan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün (GESK) Başkanı Ali Genç, Başkan vekili Mutlu Aydın ile 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantileyen başarılı sporcusu Yasin Çimciler, başarılarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile paylaştı. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Afyonkarahisar'da düzenlediği Futsal 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'nda aldıkları şampiyonluk kupasını Başkan Erdem'e getiren Ali Genç, destekleri için Başkan Turgay Erdem'e teşekkür etti. Bugüne kadar 27'si ulusal, 3'ü uluslararası olmak üzere toplam 30 kez derece aldıklarını belirten Ali Genç, bu başarının ardında Nilüfer Belediyesi'nin desteğinin önemli rol oynadığını vurguladı. Genç, "Kazandığımız kupaların yanı sıra milli takımlara da sporcu ve antrenör kazandırıyoruz. Diğer bir yandan üniversite öğrencilerine eğitimler veriyoruz. Tesislerimizle övünüyoruz. Bize sağladığınız destek ve imkanlar olmasa, sürdürülebilir başarı elde edemezdik" diye konuştu.

Eylül ayında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Judo Grand Prix'inde J1-90 kilogram kategorisinde üçüncü olan ve 2024 yılında Fransa'da düzenlenecek olan Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeyi garantileyen Nilüfer Belediyesi GESK sporcusu Yasin Çimciler de, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Günün diğer buluşması, Slovenya'da gerçekleştirilen Avrupa Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda Avrupa Şampiyonu ve üçüncülük elde eden Vahide Aktuğ Ortaokulu öğrencisi Arya Aydoğan ile oldu. Arya Aydoğan, ailesi ve okul müdürü ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret ederek, başarı sevincini paylaştı. Daha önce çeşitli kategorilerde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da 4'er şampiyonluğu olduğunu belirten Arya Aydoğan, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Alınan başarılarla gururlandıklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, Nilüfer'in adını ulusal ve uluslararası alanda başarılarla duyuran sporcuları kutladı. Spora ve sporcuya büyük destek verdiklerini, gençleri ve çocukları spora teşvik eden çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Bu çalışmalarımızın başarılarla taçlandığını görmek gurur verici" dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarılı sporculara çeşitli ödüller de verdi. - BURSA