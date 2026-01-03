Voleybol: Vodefone Sultanlar Ligi
Vodefone Sultanlar Ligi 14. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, 124 dakika sürdü ve setler 25-23, 27-25, 22-25, 25-20 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Edwards, Yasemin Şahin, Ndiaye (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Göztepe: Atkinson, Emine Arıcı, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Hande Naz Sunar, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Ezgi Bektaş, Haneline, Ceren Kapucu)
Setler: 25-23, 27-25, 22-25, 25-20
Süre: 124 dakika (28, 34, 32, 30)
