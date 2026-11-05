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Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yenerek 7. haftayı bitirdi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda İlbank'ı 17-25, 22-25 ve 13-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor Eker bu sonuçla 7. haftadan galibiyetle ayrılırken İlbank sahasında mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Çağla Çiçekoğlu, İdil Naz Kanbur, Fatma Beyaz, Smarzek, Lozo, Strunjak (Sinem Arıncı, Edwards, Damla Nur Dündar, Şeyma Ercan Küçükaslan, Beren Yeşilırmak, Ece Morova Hezer)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Cajic, Ecenur Aksoy, Ghani, Gorecka, Begüm Kaçmaz (Merve İzbilir, Ramos)

Setler: 17-25, 22-25, 13-25

Süre: 76 dakika (23, 32, 21)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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