Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Mağlup Etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik sonuçla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Kobzar, Grajber, Beliz Başkır, Rasinska, Fatma Şekerci, Bilge Paşa (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Selen Köse, Seher Aksoy)
Setler: 25-21, 17-25, 19-25, 25-22, 15-8
Süre: 132 dakika (28, 29, 26, 32, 17)
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor