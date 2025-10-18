Nilüfer Belediyespor, EHF Kupası'nda Hafnarfjördur'u Mağlup Etti
Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzlanda'nın Hafnarfjördur takımını 31-23 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 16-11 önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Karşılaşmanın rövanşı yarın aynı salonda oynanacak.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor