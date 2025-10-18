Haberler

Nilüfer Belediyespor, EHF Kupası'nda Hafnarfjördur'u Mağlup Etti

Nilüfer Belediyespor, EHF Kupası'nda Hafnarfjördur'u Mağlup Etti
Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında İzlanda'nın Hafnarfjördur takımını 31-23 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda 16-11 önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

???????Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Bursa temsilcisi, 16-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, rakibini 31-23 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı yarın aynı salonda oynanacak.

