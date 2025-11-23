Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Son 16 Turuna Yükseldi
EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibiyle deplasmanda 34-34 berabere kalan Nilüfer Belediyespor, ilk maçta aldığı 35-29'luk galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Differdange şehrinde yer alan John Scheuren Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda da takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca müsabaka 34-34 eşitlikle sona erdi.
Sahasında oynadığı ilk maçı 35-29 kazanan Bursa temsilcisi, skor avantajıyla adını son 16 turuna yazdırdı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor