Nilüfer Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda 35-29 ile galip geldi
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini 35-29 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Üçevler Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını HB Red Boys Differdange, 15-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele geçiren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmayı 35-29 kazandı.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor