Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji'yi Farklı Geçti
Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 43-35'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 20-16 önde tamamladı ve ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, evinde DEPSAŞ Enerji As'ı 43-35 mağlup etti.
Üçevler Spor Tesisleri'ndeki mücadelede ev sahibi ekip, ilk yarıyı 20-16 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 43-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor