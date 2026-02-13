Haberler

Nilüfer Belediyespor 'Avrupa'da ilk' peşinde
EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselen Nilüfer Belediyespor, Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Kulüp başkanı ve antrenör, takımın performansı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselen Nilüfer Belediyespor, Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno'yu eleyerek kulüp tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor.

Nilüfer Belediyespor, hem ligde hem Avrupa'da son dönemdeki başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 3. turda Lüksemburg'un HB Red Boys Differdange ekibini eleyerek son 16'ya yükselen Bursa temsilcisi, Çekya'dan SKKP Handball Brno ile eşleşti. Nilüfer Belediyespor, ilk maçını deplasmanda yarın saat 17.00'de oynayacak.

"Amaç turu geçmek"

Kulüp başkanı Muharrem Or, AA muhabirine Avrupa'da son 16 turuna kalmanın Türk hentbolu adına önemli olduğunu söyledi.

Başarılarını sürdürmek istediklerini aktaran Or, "Amacımız istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak ve turu geçmek." dedi.

Başantrenörü İlknur Kurtuluş, son 16 turuna kalmanın önemli başarı olduğunu dile getirdi.

Takımın mücadele gücüne dikkati çeken Kurtuluş, "Son topa kadar mücadele eden bir takımımız var. Rakibimiz güçlü ancak biz de iyi bir performans sergilemek istiyoruz. İlk sekize kalırsak kulübümüz adına tarihi bir başarı olacak." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanlarından Çağlayan Öztürk, turu geçmek hedeflediklerini dile getirdi.

Takıma güvendiklerini aktaran Öztürk, taraftardan destek istedi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
