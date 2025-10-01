Nilüfer Belediyespor, Ankara Hentbol'u Farka Giderek Yendi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Ankara Hentbol'u 56-19 mağlup etti. İlk yarıyı 26-9 önde tamamlayan konuk ekip, üstün performansını maç boyunca sürdürdü.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 26-9 önde tamamladı.
Üstün oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor, maçı 56-19 kazandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor