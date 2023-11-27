Nilüfer Belediye FSK Altınova Belediyespor'u 2-0 Yendi

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. hafta maçında deplasmanda Altınova Belediyespor'u 2-0 yendi. Ligde oynadığı karşılaşmaların tamamını kazanan Nilüfer Belediye FSK, liderliğini sürdürdü.

Nilüfer Belediye FSK, Altınova Belediyespor ile Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili olan taraf Nilüfer ekibi, 45. dakikada Ali Şentürk'ün penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başlaması ile birlikte Altınova Belediyespor, oyunu Nilüfer Belediye FSK yarı alanına yıkarak etkili olmaya çalıştı. Yalova ekibinin 25 dakikalık baskısında Nilüferli futbolcular savunmada hata yapmayarak, rakibine gol şansı tanımadı. Maçın 70. dakikasından sonra oyun kontrolünü tekrar ela alan Nilüfer Belediye FSK, rakip yarı sahada hücum baskısını artırdı. Mavi yeşil beyazlılar, 84. dakikada Sinan Yıldırım'ın ayağından 2. golü buldu ve maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Nilüfer Belediye FSK puanını 21'e yükselterek, namağlup liderliğini sürdürdü. - BURSA