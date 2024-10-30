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Nil Aktaş Bahreyn'de Dünya Şampiyonu Oldu

Nil Aktaş Bahreyn'de Dünya Şampiyonu Oldu
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Edirne'li güreşçi Nil Aktaş, Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda kadın güreşinde dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Bahreyn'de düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda güreşçi Nil Aktaş, dünya şampiyonu oldu.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları düzenlendi.

Kadın güreşi branşında Türkiye'yi temsil eden Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu, Kırkpınar Spor Lisesi öğrencisi Nil Aktaş dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor

Bahreyn edirne Eğitim Dünya Spor

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