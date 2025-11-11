Haberler

Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kampında Victor Osimhen yer almamış, taraftarlar ve basın yıldız oyuncunun nerede olduğunu merak etmişti. Nijerya Milli Takımı, ikinci bir kamp kadrosu paylaşımı yaparak bu kez Osimhen'i kadroya ekledi. Osimhen'in ülkesine dönmesine rağmen sakatlık riski olabileceği için ilk açıklanan kadroya eklenmediği iddia edildi.

  • Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın ikinci kamp kadrosuna dahil edildi.
  • Osimhen'in ilk kadroya sakatlık riski nedeniyle eklenmediği iddia edildi.
  • Nijerya, Dünya Kupası elemelerinde yarı finalde Gabon ile karşılaşacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, liglere verilen milli ara sonrasında açıklanan Nijerya Milli Takım kadrosunda yer almamıştı. Bu gelişme üzerine Galatasaraylı ve Nijeryalı taraftarlar başta olmak üzere basın kuruluşları Victor Osimhen'in nerede olduğunu sormuştu.

OSIMHEN KADROYA DAHİL EDİLDİ

Victor Osimhen'in açıklanan ilk kadroda isminin yazılı olmamasının ardından Nijerya Milli Takımı, ikinci bir kamp kadrosu paylaşımı yaparak yıldız golcüyü de kadroya ekledi. Böylece yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takım kampına katıldı.

SAKATLIK RİSKİ NEDENİYLE KADROYA EKLENMEDİ

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Osimhen'in ülkesine dönmesine rağmen sakatlık riski olabileceği için ilk açıklanan kadroya eklenmediği ancak daha sonrasında bu fikirden vazgeçildiği iddia edildi.

YARI FİNALDEKİ RAKİPLERİ GABON

Osimhen, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaparak takımının Dünya Kupası umutlarını korumuştu. Osimhenli Nijerya, bu kez yarı finalde Gabon ile karşılaşacak. Nijerya, Gabon'u geçmesi halinde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası'na katılma adına final maçına çıkacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.