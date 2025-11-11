Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen, liglere verilen milli ara sonrasında açıklanan Nijerya Milli Takım kadrosunda yer almamıştı. Bu gelişme üzerine Galatasaraylı ve Nijeryalı taraftarlar başta olmak üzere basın kuruluşları Victor Osimhen'in nerede olduğunu sormuştu.

OSIMHEN KADROYA DAHİL EDİLDİ

Victor Osimhen'in açıklanan ilk kadroda isminin yazılı olmamasının ardından Nijerya Milli Takımı, ikinci bir kamp kadrosu paylaşımı yaparak yıldız golcüyü de kadroya ekledi. Böylece yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takım kampına katıldı.

SAKATLIK RİSKİ NEDENİYLE KADROYA EKLENMEDİ

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Osimhen'in ülkesine dönmesine rağmen sakatlık riski olabileceği için ilk açıklanan kadroya eklenmediği ancak daha sonrasında bu fikirden vazgeçildiği iddia edildi.

YARI FİNALDEKİ RAKİPLERİ GABON

Osimhen, Ekim ayında Benin'i 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaparak takımının Dünya Kupası umutlarını korumuştu. Osimhenli Nijerya, bu kez yarı finalde Gabon ile karşılaşacak. Nijerya, Gabon'u geçmesi halinde Kamerun veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası'na katılma adına final maçına çıkacak.