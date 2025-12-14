Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.

'MAÇTA YOK YOK'

Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, "6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı." dedi.

'BIRAKSA AUTA GİDECEK'

Trabzonspor'un attığı ilk goldeki hatayı ifade eden Kahveci, "Muçi'nin attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki auta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı son haftaların Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu Olai'ye çarptı gol oldu. Olai'nin golünde de Rashica ve Ndidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de." ifadelerini kullandı.

'ÖN TARAFI YAZ, SAVUNMASI KIŞ'

Beşiktaş'ın aciz oynayamayacağını dile getiren Kahveci, "Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra ne yaptı? Tır, kamyon, tren, otobüs, çift katlı, birleşik otobüs, ne varsa hepsini çekti! Beşiktaş, 10 kişi olmasına rağmen bu kadar aciz oynayamaz. Kadıköy'de 10 kişi galibiyetler aldı bu takım. Beşiktaş'ın ön tarafı yaz, savunması kış. Siyahla beyaz gibi." sözlerini sarf etti.

'TARİHİN EN KÖTÜ TRANSFERİ'

Beşiktaşlı futbolcu David Jurasek'e ağır eleştirilerde bulunan Kahveci, "Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri haline geldi. İlk 5'in içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi.' yorumunda bulundu.