Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği mücadele sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kariyerine yorumcu olarak devam eden Kahveci, sarı-lacivertlilerin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştirdi.

Kahveci'nin açıklamaları şöyle;

''Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!

"25 SENE DAHA ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.''

''Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.''