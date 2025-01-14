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Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar

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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendiği maç sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'nin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştiren Kahveci, "Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar" dedi.

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği mücadele sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci dikkat çeken yorumlarda bulundu. Kariyerine yorumcu olarak devam eden Kahveci, sarı-lacivertlilerin 70. dakikadan sonra oynadığı futbolu eleştirdi.

Kahveci'nin açıklamaları şöyle;

''Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı!

"25 SENE DAHA ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu? İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten.''

''Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık. Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.''

Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'ye olay sözler: 25 sene daha şampiyon olamazlar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Taner:

Haksiz mi? Fenerliyim ama hic inanmiyorum.. Turkiye kupasini bile alamaz bu beceriksiz takim. 70 den önce ne oynadilar ki 70 den sonrasini elestirelim? Takim oynamiyor dun kornerlerden sansa buldugumuz gollerle aldik maci

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Ali Koç un amacı ŞAmpiyonluk değil ki? Ali Koç un derdi siyasi işlere chpyealttan destek vermek

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Nihat fenerbahçelilere koynunuzda akrep var dikkat edin diyor. fenerbahçeli dostlarımız akrepe odaklanacaklarına Nihata kızıyorlar.

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ortalık futbol yorumcusu kaynıyor dünyanın en kolay işi oynanmış maçın arkasından ahkam kesmektir biraz da kalın laflar ettinmi buralara kadar haber olursun şöhyle bir bakın bir tane bile analitik yorum yapanı bulamazssınız şu ekip böyle olmalı bu takımdan asla bir şey olmaz bu yuzde 90 şampiyon olur diye sezon başı konuşacaksın yoksa maç arkası ahkam kesmek sadece ukelalık olarak kalıır

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