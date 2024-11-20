Üye Girişi
Haberler

Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şimdilerde yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Karadağ'a 3-1 yenilmesi sonrası canlı yayında Montella'ya sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, "Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında A Milli Takımımız deplasmanda karşılaştığı Karadağ'a 3-1 mağlup olurken, liderliği kaybetti ve grubu ikinci sırada tamamladı. A Milli Takım'ın bu mağlubiyeti futbolseverleri derinden üzerken eski milli futbolcu Nihat Kahveci milli takım antrenörü Montella'ya canlı yayında adeta ateş püskürdü.

Kahveci'nin konuşmasından satır başları;

"ÇIKMAYALIM PLAY-OFF'TAN"

"En kötü senaryoyu yaz gerçekleşmezdi. Zemin kötü de Karadağ'a da kötü. Saha koşulları, yağmur hepsi onlara da zordu ama 3 gol attılar. A Ligi değil, D Ligi futbolu oynadık. Faroe Adaları'na yenilmekten daha kötü bir durum. Çıkmayalım play-off'tan. Karadağ, bize 3 tane gol attı. A Ligi'ne çıkıp Almanyalarla, Fransalarla ne yapacağız biz bu kafa yapısıyla."

"BEN YEMEM"

"Hayatımda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Koskoca emeği 90 dakikada heba edemezsin. Merih Demiral, İsmail Yüksek rakiple güzel kavga ediyorsunuz da topla kavga edin. Oralar kurtarmaz. Sorun santraforsuzluk da değil. Forvette Barış Alper, Bertuğ, Umut Nayir Enes Ünal oynadı. 3-1 yenikken 1 dakika süre vermediğin Semih Kılıçsoy'u oyuna atıyorsun. Aman Semih üzerinden de polemik yemeyeyime oynuyor. Semih'i alma maça. Ben yemem."

"O KADAR KIZGINIM"

"Oyuna müdahale -10 yanlış. Değişiklikler -30 yanlışsın. Sabote etsen bu kadar yanlışı yapamazsın. Montella hiç hazırlanmamış maça. Toplam 5 maçta yapacağı hataları tek maçta kullandı. Zaten kurt gibi bekleyenler var. Montella'ya destek çıkacak bir camiası da yok. TFF hoca değişikliği düşünebilir. Hocayı değiştirirlerse neden yolladınız demem. Çünkü hak ediyor. O kadar kızgınım."

Nihat Kahveci Karadağ maçı sonrası canlı yayında deliye döndü
Kaynak: Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti

 DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

ya arkadaş gündemde kalmak için bir tarafını yırtma çok iticisin yakismiyorsun ekranlara

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemin yıldız:

şovmennn.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Adam haklı.Monella gazetecilere kızacağına adam gibi top oynatsın.Oynatamıyorsa da bırakıp gitsin.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞaban DAŞ:

nihat kahveci değerlidir

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğan Kemer:

Yazıklar olsun intihar etti,maçı bilerek verdiler saha kötü bahane

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWien:

Deli deli kulaklari küpeli :) Zaten hepimiz deliyiz...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısahin Cavdar:

Hemen gönderiyorsun kolay ,adamı kovmak adamın işine daha kolay gelir sanki fabrikadan asgari ücretli işçi koyuyorsun, çalışan işçiye bir bahane tazminat filan yok montellayi kovsana adamın kapı gibi sözleşmesi var verirsin tazminatını o kadar adamın işine gelir çalışmadan para adamda onu bekliyor zaten

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur? ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 | Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, brüt ve net asgari ücret zammı yüzde kaç olur? Nasuh Mahruki AKUT'tan neden ayrıldı? Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.