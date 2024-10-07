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Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u Semih Kılıçsoy'u oynatmaması konusunda eleştirdi. Kahveci, "Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u Semih Kılıçsoy konusunda eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki beraberliğini Nihat Kahveci değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Semih Kılıçsoy'un Gaziantep FK deplasmanında tercih edilmemesi nedeniyle Giovanni van Bronckhorst'a sert çıktı.

Semih Kılıçsoy'un oynamamasını eleştiren Nihat Kahveci, "Ya ne oldu? Bana, 'Semih Kılıçsoy şu yanlışı yaptı. Hoca da Semih'e taktı' desinler. Ben buradan Semih Kılıçsoy'a 'Saygısız olma, formayı sahanın içinde kazan' diyeyim. Bana burayı anlatmadıkları sürece... Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz" ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst'un Eintracht Frankfurt maçından sonra taraftarla ilgili yaptığı açıklamaya dikkat çeken Nihat Kahveci, "Giovanni van Bronckhorst'a geçen maç sonu söyledim. Hadi bugün de taraftarla ilgili açıklama yap. Taraftarla münakaşaya giren futbolcu, yönetici, başkan, teknik direktör kazanamaz hiçbir zaman. Nasıl kazanırsın? Akarsın, oynarsın galibiyet. Sezon sonu kupası, şampiyonluk gelince kazanırsın" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın oyun yapısını eleştiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki oyununa bir şey demiyorum. İkinci yarıda bu kadar kötü oynamaya, rakip kaleye gitmeme düşüncesine, oyunun son bölümünde de '1-0 öndeyim aman tutayım' diyemezsin. Beşiktaş'ta 1-0 tutulmaz, 2 atılır ve rahatlanır. Beşiktaş öyle ya da böyle, Mert Günok inanılmaz da oynasa bir gol yiyor" dedi.

Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Giovanni Van Bronckhorst Semih Kılıçsoy Nihat Kahveci Beşiktaş Spor

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Yorumlar (6)

Murat Ülger:

İki maç oynadı diye adamı yıldız yaptınız. Oynadığı son maçlarda ne yaptı ki? Boş boş dolaşıyor.

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MHSN SRC :

Semih kılınçsoyuda fazla abartmayın.Oynadığında gördük.Uydurma bi penaltı kazandırdı o kadar bide asisti var.Böyle oyuncularla kalabalık defanslarda birşey yapamazsın.Ancak kontra oynayan takımlarda iş yapar.

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Damla Sengul:

doğru diyor.

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Hüseyin Kayar:

Beşiktaş kazan saydı kimse Semih'in ne kadar süre oynatıldığını tartışmazdı zor vesselam Türkiye'de teknik direktör olmak

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Yorumcu Davut :

milli takıma demediğinizi bırakmadınız semih için zamanında. kendi hocası bile oynatmıyor. anlayın işte yıldız adayı olabilir ama yıldız değil.

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Carsambali:

Oturdugun yerden beri ahkam kesme..Senin bildigin kadar onun unuttugu var..Cok biliyorsan cik hocalik yap..

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