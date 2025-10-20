Haberler

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor
Güncelleme:
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısında zor da olsa kazandığı maç sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, "Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç yok, nabız 200'e çıkmadan olmuyor!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler puanını 19'a yükseltirken, konuk ekip 3 puanda kaldı. Maç boyunca zorluk yaşayan Fenerbahçe, son düdüğe kadar stresli anlar yaşadı.

NİHAT KAHVECİ: FENERBAHÇELİLERE RAHAT MAÇ YOK

Maçın ardından Kontraspor programında karşılaşmayı değerlendiren Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin oyunundaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Yok abi, Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak, çıkmadan olmaz!" dedi.

Kahveci, sarı-lacivertli taraftarların her maçta büyük stres yaşadığını belirterek, " Fenerbahçe'nin oyunu taraftarı hem sevindiriyor hem de sinir krizine sokuyor" ifadelerini kullandı.

SYMANSKİ'YE ELEŞTİRİ: DEVRE ARASI GİDEBİLİR

Kahveci, karşılaşmada performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için, "Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu, Polonyalı futbolcunun son haftalardaki düşüşünün dikkat çektiğini vurguladı.

"TEDESCO SABAHI GÖREBİLİR MİYDİ?"

Kahveci, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da, "Bugün maç 2-2 bitseydi, Tedesco yarın sabahı görebilir miydi? Taraftar iyi oyuna değil, sonuca bakar" yorumunu yaptı.

"İSMAİL YÜKSEK'İN HAKKINI VERMEK LAZIM"

Son olarak Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in performansına da değinen Kahveci, milli oyuncuya övgüler yağdırdı. Kahveci, "İsmail Yüksek ismini söylerken bir durmak istiyorum, konuşmamız lazım. Maşallahı var" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAkÇalı:

ya doğru söylüyor fener bahçeliyim 2 farkla öne geçiyoruz ama hiç rahat maç izliyemiyorum. biliyorum ki maç 2-1 olacak sonrası stresli dakkalar başlıyor. şansı yaver gitse lig sonuncusuyla ya berabere kalacaz yada yenilecez bu kadar acizlik olmaz ya ruhsuz takım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

futbol için kendini bu kadar parçalayan nihat keşkek Allah içinde kendini parçalasaydı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
