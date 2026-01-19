Haberler

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirerek milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na eleştirilerde bulundu. Kerem'in formsuzluğuna dikkat çeken Nihat Kahveci, "Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Hayal kırıklığı. Bu gidişle mart ayında kesik yer." sözleriyle çarpıcı bir iddiada bulundu.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi Kontraspor YouTube ekranlarında değerlendirdi. Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin hedefi olan Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir iddiada bulundu.

''FORMASYONU HEMEN DEĞİŞTİRDİ''

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda kusursuza yakın bir futbol oynadığını belirten Kahveci, "Genç stoper Yiğit Efe'yi alarak oyunun hakimiyetini eline aldı. Devre arası Yiğit Efe'yi gören herkes şunu düşünmüştür; 'Mert Müldür tarafı koridor olmuş, Efecan uçuyor. Bütün ataklar oradan geliyor. Mert Müldür'ü aldı, Oosterwolde'yi sol bek yaptı, Yiğit'i stoper yaptı' der. Ben de onu bekledim. İkinci yarı bir başladı, Semedo yok. Formasyonu değiştirdi hemen." dedi.

''MUHTEŞEM BİR ADAM''

Talisca'nın formuna dikkat çeken Nihat Kahveci, ''Talisca durmuyor. Her an her yerden gol atabilir. Muhteşem bir adam.'' ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ÇARPICI İDDİA

Kerem Aktürkoğlu'nun performansına eleştirilerde bulunan Nihat Kahveci, milli futbolcunun normal şartlarda mart ayında kesik yiyeceğini iddia ederek, "Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Hayal kırıklığı. Bu gidişle mart ayında kesik yer." şeklinde konuştu.

