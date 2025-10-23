Haberler

Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler
Güncelleme:
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 yendiği maçı değerlendirdi. Kahveci, karşılaşmaya 2 gol atarak damgasını vuran Victor Osimhen için dikkat çeken bir iddiada bulunarak "Isak nedir abi; iyi topçu ama o paraların topçusu değil. Osimhen 75, Isak 140! Osimhen'i mi alırsın, Isak'ı mı alırsın? Osimhen'e 150-200 milyon Euro verirler.'' dedi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Bodo/Glimt galibiyetini Kontraspor Youtube kanalında değerlendirdi.

'HELAL OLSUN!'

Maçı değerlendiren Nihat Kahveci, "Tebrik ediyorum; Liverpool galibiyeti, ancak bu kadar güzel gollerle, bu kadar güzel mücadeleyle ve 3-1'lik skorla taçlandırılırdı. Helal olsun. Manevi olarak çok mutluyum. Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynadı, bugün itibariyle şu an 6 puanla 'Ben yoluma devam edeceğim' dedi." dedi.

'EDİRNE DIŞI HER TAKIMI GÜZEL ANALİZ EDELİM'

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, "Artık bu olalım! Biz, Edirne dışında her takımı güzel analiz edelim. Galatasaray, Bodo'yu çok iyi analiz etmiş, çok ciddiye almış." ifadelerini kullandı.

"150-200 MİLYON EURO VERİRLER"

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya koyan Kahveci, "Bir oyuncuya 75 milyon Euro verip sahanın içinde ancak bu kadar karşılığını alırsın. 75 Milyon Euro helal olsun dedirten performans. Osimhen rakibi darmaduman etti. Isak nedir abi; iyi topçu ama o paraların topçusu değil. Osimhen 75, Isak 140! Osimhen'i mi alırsın, Isak'ı mı alırsın? Osimhen'e 150-200 milyon Euro verirler. Osimhen'in son vuruşu Icardi gibi olsa Barcelona, Real Madrid gözü kapalı alır." yorumunu yaptı.

