Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusunu yanıtladı. Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nihat Hatipoğlu'nun cevabı ekran başındakileri ve stüdyodakilere kahkaha attırdı. Bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu, iftar yayınında kendisine yöneltilen bir soruyla yeniden gündeme geldi.

''FENERBAHÇELİLER 11 YILDIR DUA EDİYOR, NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ''

Nihat Hatipoğlu, kendisine yöneltilen, "Fenerbahçe taraftarı her sene dua etmesine rağmen 11 senedir şampiyon olamıyor, taraftarın dua ederken yaptığı yanlış nedir?" sorusu karşısında şaşkınlık yaşadı.

''DUADAN ÖNCE AYAKLARINI İYİ KULLANACAKLAR''

Stüdyoda da yaşanan gülümsemelerin ardından Fenerbahçeli taraftarın sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Duadan önce ayaklarını iyi kullanacaklar, güzel oynayacaklar. Güzel oynayınca karşılığını alırlar. Kişi çalıştığının karşılığını alır. Antrenmanlarına dikkat edecek, iyi oynayacak, iyi değerlendirip iyi pas atacak, forveti besleyecek ve defansı çok güçlü olacak. Bunlara dikkat ederse, hocasının verdiği talimata da uyarsa Fenerbahçe'de kazanıp şampiyon olur. Biz hangi takımımız yabancılarla oynarsa ondan yanayız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Hatipoğlu'nun bu cevabı, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicilere kahkaha attırırken, sosyal medyada da kısa sürede viral hale geldi. Kullanıcılar, esprili yorumlarla paylaşarak anı gündeme taşıdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
Tersine dua ediyorsunuz demekki

