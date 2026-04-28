Niğdeli sporcular Avrupa yolcusu

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Niğde'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek sporcular, Avrupa Şampiyonası için Slovakya'ya uğurlanıyor.

Niğdeli sporcular, Avrupa'nın en prestijli elektronik dart organizasyonlarından biri olan IDF Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Niğde'den Yiğit Ensar Menefoğlu ve Ömer Yılmaz, 30 Mayıs-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Slovakya'nın Amorin kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye adına yarışacak. Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda sporcunun katılım sağlayacağı organizasyonda, kıtanın en başarılı dart sporcuları bir araya gelecek.

Niğde'nin spor alanındaki başarı grafiğini uluslararası platforma taşıyacak isimlerden biri olan 19 Mayıs Ortaokulu öğrencisi Yiğit Ensar Menefoğlu, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekerken, Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Yılmaz ise tecrübesiyle Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyona öncesinde hazırlıklarını tamamlayan sporcular, hedeflerinin yalnızca Avrupa arenasında mücadele etmek olmadığını, aynı zamanda derece elde ederek Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu ifade etti.

Yoğun antrenman programı ve disiplinli hazırlık süreciyle şampiyonaya odaklanan sporcular, Niğde'ye ve Türkiye'ye madalya ile dönmeyi hedefliyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
