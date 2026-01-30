Haberler

Niğdeli taekwondocudan Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı

Alanya'da düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Niğde Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ömer Kaan Ulusoy, 1500 sporcunun arasında üçüncülük elde ederek hem kulübünü hem de Niğde'yi gururlandırdı.

Alanya'da 26-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Batı Grubu Taekwondo Türkiye Şampiyonası'ndan Niğdeli sporcu Ömer Kaan Ulusoy derece ile döndü.

Niğde Cengizhan Spor Kulübü sporcusu Ulusoy, yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı organizasyonda üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Türkiye'nin dört bir yanından güçlü rakiplerin mücadele ettiği şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Kaan Ulusoy, elde ettiği dereceyle hem kulübünü hem de Niğde'yi gururlandırdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
