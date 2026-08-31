Haberler

Niğdeli boksörler Rize'de büyük başarı: Emine Kılınç Türkiye şampiyonu, Kemal Benli üçüncü

Niğdeli boksörler Rize'de büyük başarı: Emine Kılınç Türkiye şampiyonu, Kemal Benli üçüncü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de düzenlenen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcular damga vurdu. 51 kiloda Emine Kılınç Türkiye şampiyonu olurken, 55 kiloda Kemal Benli üçüncü oldu. Kılınç, Kasım ayında Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Niğdeli sporcular; Rize'de düzenlenen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Emine Kılınç Türkiye şampiyonu olurken, Kemal Benli Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

23-29 Ağustos tarihleri arasında Rize'de gerçekleştirilen U23 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Emine Kılınç, 51 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. 55 kilogramda mücadele eden Kemal Benli ise şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Emine Kılınç, elde ettiği başarının ardından Kasım ayında Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sporcular ve antrenörler tebrik edilirken, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Emine Kılınç'a başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Uygun fiyatlı Togg geliyor! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi

Uygun fiyatlı Togg! İşte satılacağı rakam ve teslim tarihi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de büyük skandal! Isırmaya hazırlanırken kabusu yaşadı
Dünya KKTC’nin acısını paylaşırken Rum kesiminden skandal yorumlar! İngiliz vekil isyan etti

KKTC yasa boğuldu, onlar ölümlere sevindi! Tepkiler çığ gibi
Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'de kalıyorum, helal parayla parti kuracaksan...

Tarafını açıkça belli etti! Muharrem İnce'den olay sözler

Filiz Teyze, Oktay Kaynarca’ya fırça attı: Ee niye evlenmedin?

Filiz Teyze, Oktay Kaynarca’ya fırça attı: Ee niye evlenmedin?
Japonya'nın en yaşlı insanı öldü! 115 yıllık ömrün ardından unvan el değiştirdi

Ülkenin en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Poizi konserinde ortalık bir anda karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Ünlü rapçinin konserinde müzik sustu, yumruklar konuştu
Özgür Özel'in yüz ifadesi bomba: Kılıçdaroğlu ile böyle tokalaştı

Cenazeden cenazeye bir araya geliyorlar! Özel'in yüz ifadesine bakın