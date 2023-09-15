Niğde Valisi Ahmet Talha Kacur'u Ağırladı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Talha Kacur'u makamında ağırladı.

Organizasyonda. büyükler grekoromen stil 87 kiloda dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Kacur, Vali Cahit Çelik'i makamında ziyaret etti.

Kacur'a altın hediye eden Vali Çelik, 2. kez dünya şampiyonu olan milli sporcuyu kutladı.

Çelik, bundan sonraki şampiyonalarda da Kacur'a başarı dileyerek, "Öyle inanıyorum ki başka şampiyonlarda da bayrağımızı dalgalandıracak. Burada olduğumuz sürede özellikle bireysel sporlarda ilimizden iyi sporcuların çıkacağını düşünüyorum. Bundan sonra Niğde Valiliği olarak bütün sporcularımızın yanında olacağız ve destek vereceğiz. Yeter ki bayrağımız dalgalansın, sporcularımız başarılı olsun." ifadelerini kullandı.