TİESF'de şampiyon Niğde Sağırlar Spor Kulübü oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) 1. Lig E Grubu'nda mücadele eden Niğde Sağırlar Spor Kulübü, final müsabakasında Şanlıurfa Sağırlar Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Niğde Sağırlar Spor Kulübü, final müsabakasında Şanlıurfa Sağırlar Spor Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Elazığ'da oynanan final karşılaşmasında rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Niğde temsilcisi, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Finalin ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular ve teknik heyet, tarihi başarıyı Niğde halkına armağan etti. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran sporcular, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken saha içinde ve dışında coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mehmet Yıldırım, elde edilen başarıda yönetim, teknik ekip ve futbolcuların özverili mücadelesinin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Kulüp İdarecisi Mucayip Yıldırım ile İdareci Yardımcısı Naci Alpkaya'nın da sezon boyunca takıma verdikleri destekle şampiyonluk sürecine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Kulüp İdarecisi Mucayip Yıldırım, maç sonunda yaptığı değerlendirmede sezon boyunca büyük emek veren futbolcularını kutlayarak, "Bu başarı tüm takımımızın, yönetimimizin ve bize inanan Niğde halkının başarısıdır. Sezon boyunca çok çalıştık ve bunun karşılığını şampiyonlukla aldık" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı