NÖHÜ futsal takımından Türkiye ikinciliği

NÖHÜ futsal takımından Türkiye ikinciliği
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi futsal takımı, Isparta'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Erkekler Salon Futbolu Grup Eleme Müsabakalarında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı sağladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi futsal takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen Erkekler Salon Futbolu Grup Eleme Müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvaya katılan üniversite takımı, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Beş üniversitenin mücadele ettiği müsabakalarda üstün performans sergileyen NÖHÜ futsal takımı, ev sahibi Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ardından ikinci olurken, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Rektör Uslu'dan tebrik mesajı

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin çok yönlü yapısına dikkat çekerek üretimden teknolojiye, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası başarılar elde ettiklerini ifade etti.

Futsal takımının Isparta'daki turnuvada elde ettiği ikincilikle üniversitenin adını başarıyla duyurduğunu belirten Uslu, takım ve antrenörünü tebrik etti, üniversiteyi temsil eden tüm branşlara desteklerinin süreceğini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
