Niğde haberleri | ZTK: Niğde Anadolu FK: 3 Kahramanmaraşspor: 2
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Niğde spor haberi: Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi.
Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi.
Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi
Hakemler: Hamit Basık xx, Caner Eroğlu xx, Mahmut Gülle xx
Niğde Anadolu FK: Muhammet Demir xx, Batuhan Işık xx (Ahmet Demir dk. 46 xx), Eray Eker xx, Ahmet Keleş xx, Yağız Efe Zeybek xx (Mehmet Can Karaer dk. 67 x), Murat Balçın xx, Eren Moroğlu xx (Selçuk Öztürk dk. 56 x), Görkem Akıllı xx (Rıdvan Çelik dk. 46 x), Harun Kahraman xx, Mustafa Yılmaz xx (Murat Şamil Kurt dk. 46x), Umut Alpaslan xx
Yedekler: Berkay, Oğuzhan, Selçuk
Teknik Direktör: Ahmet Saray
Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin xx, Özcan Atalay xx, Deniz Solmaz xx, Hebat Alan xx (Koray Kerem Köysüren dk. 46 x) Fatih Çolak xx, Caner Yılmaz xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Mehmet Akif Şerifoğlu xx, Baran Basut xx (Halil İbrahim Cenik dk. 64 xx), Furkan Şamil Çetin xx (Ebubekir Tambay dk. 64 x), Mehmet Han Küçük xx (Berkay Can dk. 46 x)
Yedekler: Burak, İbrahim, Batuhan
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Goller: Harun Kahraman (dk. 33), Murat Şamil Kurt (dk. 56), Umut Alpaslan(dk. 90) (Niğde Anadolu FK), Furkan Çetin (dk. 3), Mehmet Han Küçük (dk. 5), ( Kahramanmaraşspor)
Sarı Kartlar: Ramazan Doğanay, Harun Kahraman, Murat Balçın (Niğde Anadolu FK), Ahmet Zekeriyya Kartal (Kahramanmaraşspor) - NİĞDE