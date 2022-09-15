Niğde haberleri | ZTK: Niğde Anadolu FK: 3 Kahramanmaraşspor: 2 Spor Haberleri Niğde spor haberi: Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi. Niğde Anadolu FK, Türkiye Kupası 1. Eleme turunda Kahramanmaraşspor'u 3-2 yendi. Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi Hakemler: Hamit Basık xx, Caner Eroğlu xx, Mahmut Gülle xx Niğde Anadolu FK: Muhammet Demir xx, Batuhan Işık xx (Ahmet Demir dk. 46 xx), Eray Eker xx, Ahmet Keleş xx, Yağız Efe Zeybek xx (Mehmet Can Karaer dk. 67 x), Murat Balçın xx, Eren Moroğlu xx (Selçuk Öztürk dk. 56 x), Görkem Akıllı xx (Rıdvan Çelik dk. 46 x), Harun Kahraman xx, Mustafa Yılmaz xx (Murat Şamil Kurt dk. 46x), Umut Alpaslan xx Yedekler: Berkay, Oğuzhan, Selçuk Teknik Direktör: Ahmet Saray Kahramanmaraşspor: Enes Sancar Şahin xx, Özcan Atalay xx, Deniz Solmaz xx, Hebat Alan xx (Koray Kerem Köysüren dk. 46 x) Fatih Çolak xx, Caner Yılmaz xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Mehmet Akif Şerifoğlu xx, Baran Basut xx (Halil İbrahim Cenik dk. 64 xx), Furkan Şamil Çetin xx (Ebubekir Tambay dk. 64 x), Mehmet Han Küçük xx (Berkay Can dk. 46 x) Yedekler: Burak, İbrahim, Batuhan Teknik Direktör: Tansu Yaan Goller: Harun Kahraman (dk. 33), Murat Şamil Kurt (dk. 56), Umut Alpaslan(dk. 90) (Niğde Anadolu FK), Furkan Çetin (dk. 3), Mehmet Han Küçük (dk. 5), ( Kahramanmaraşspor) Sarı Kartlar: Ramazan Doğanay, Harun Kahraman, Murat Balçın (Niğde Anadolu FK), Ahmet Zekeriyya Kartal (Kahramanmaraşspor) - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kahramanmaraşspor Harun Kahraman Türkiye Kupası Niğde Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Niğde haberleri | ZTK: Niğde Anadolu FK: 3 Kahramanmaraşspor: 2 - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.