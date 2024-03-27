Niğde'de Okul Sporları Mahalli Futbol Müsabakaları tamamlandı.

Çocuklara sporu sevdirmek, fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Okul Sporları Mahalli Futbol Müsabakaları 20-25 Mart tarihleri arasında Bucakçayır Sentetik Sahada düzenlendi. Okul Sporları Küçükler Erkek-Kız Mahalli Futbol Müsabakalarında erkeklerde 11 takım ve 198 sporcu, kızlarda ise 3 takım ve 42 sporcu derece alabilmek için yarıştı.

Müsabakalarda derece alan takımlar ise şu şekilde:

Kızlar:

1. 5 Şubat Ortaokulu,

2. Kiledere İmam Hatip Ortaokulu,

3. Fahri Kirt Ortaokulu yer aldı.

Erkekler:

1. Abdulhamit Han Ortaokulu,

2. Şehit Varol Tosun Ortaokulu,

3. Mehmet Güleç Ortaokulu,

4. Kiledere İmam Hatip Ortaokulu - NİĞDE