Niğde'de Amatör Spor Haftası'nda masa tenisi müsabakaları 8 Ekim'de yapılacak

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Niğde'de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında farklı yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla masa tenisi müsabakaları düzenlenecek.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen müsabakalar, 8 Ekim 2026 Perşembe günü 5 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında Minik, Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerindeki karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. Büyükler kategorisindeki müsabakaların ise saat 19.00'da yapılacağı bildirildi.

Amatör sporun yaygınlaştırılması, spora olan ilginin artırılması ve farklı yaş gruplarındaki sporcuların müsabaka deneyimi kazanmasının amaçlandığı etkinlikte sporcular, dereceye girebilmek için masa başında mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı