Niğde Anadolu Masterler, Kayseri Masterler'i 7-5 Yenerek Galip Geldi
Orta Anadolu Masterler 40 yaş Dostluk Ligi 2. hafta maçında Niğde Anadolu Masterler, Kayseri Masterler'i 7-5 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma, TÜFAD Kayseri tesislerinde 12 golle sona erdi.
Orta Anadolu Masterler 40 yaş Dostluk Ligi 2. hafta maçında Kayseri Masterler ile Niğde Anadolu Masterler karşılaştı. TÜFAD Kayseri tesislerinde oynanan ve 12 golün atıldığı karşılaşmada müsabakayı 7-5 ile kazanan taraf Niğde ekibi oldu.
Saha: TÜFAD Kayseri Tesisleri
Hakemler: Fatih Yıldırım, Buse Özgül, Şevki Dursun
Kayseri Masterler: İlker Gökdemir, Emrah Deveci, İbrahim Uyan, Gökhan Dursun, Orhan Tam, Serkan Sönmez, Ufuk Kahraman (Burhanettin Bozkurt), Gökhan Gündüz, Mutlu Önal, Şinasi Ev, Emin Gök
Niğde Anadolu Masterler: Hayrettin Cancı, Mustafa Salman, Ahmet Aslan, Ömer Demirhan, Mehmet Özel, Mehmet Aydın, Erkan Kılıç, Mustafa Tokgöz, Ramazan Özoğul, Hasan Özdemir, Lokman Yıldız
Goller: Şinasi Ev (3), Gökhan Dursun, Emin Gök (Kayseri Masterler) Ramazan Özoğul (4), Lokman Yıldız (2), Hasan Özdemir (Niğde Anadolu Masterler) - KAYSERİ
Sıcak Gelişme:
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