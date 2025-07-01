Nicolo Zaniolo için karar çıktı

Nicolo Zaniolo için karar çıktı
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Galatasaray'a yeniden geri dönen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun Sarı-kırmızılı ekipten kısa süre içerisinde yeniden ayrılacağı dile getirildi.

Süper Lig devi Galatasaray, geride kalan sezonda Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

ZANİOLO YENİDEN AYRILACAK

İtalyan Gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre; Galatasaray'a geri dönen Zaniolo, kısa süre içerisinde yeniden Galatasaray'dan ayrılacak. Haberde, Zaniolo'nun Torino'ya satın alma opsiyonuyla önerildiği belirtilirken, La Liga'dan da İtalyan futbolcu için bir teklif geldiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, toplamda 36 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

kalmalı zanilo

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