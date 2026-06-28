Ürdün-Arjantin maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de orta saha oyuncusu Nico Paz, hücumda zorluk yaşadıklarını söyledi.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Ürdün'ün iyi kapandığını ve kendilerine alan bırakmadığını vurgulayan Nico Paz, "Hücumda üretken olmakta zorlandık. Topu hızlı dolaştırıp boşluklar bulmaya çalıştık ancak istediğimiz tempoyu yakalamakta güçlük çektik. Sabırlı olmaya çalıştık. Yediğimiz gol bizi biraz üzdü. Şimdi son 32 turuna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak kendilerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen genç oyuncu, "Eksiklerimizi analiz edip bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Her maçta daha iyi oynamak ve hocamın bana verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyorum." diye konuştu.

Nico Paz, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz, bir sonraki maçta da onları mutlu etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.