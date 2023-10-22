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Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi

KFC Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu ekiplerinden Nicer Hotel Voleybol, Konya Ereğli Belediyespor'u 3-1 yendi. Karşılaşmada Nicer Hotel Voleybol setleri 25-13, 25-20 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti ise Konya Ereğli Belediyespor 25-20 aldı. Dördüncü seti de 27-25 kazanan Malatya takımı müsabakadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.