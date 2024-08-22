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Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralamak için girişimlere başladı

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak için kiralama teklifinde bulundu. Nice, Samet Akaydın'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamayı planlıyor. Transferin hızlı bir şekilde tamamlanması için Nice yetkilileri Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacak.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında. Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

FRANSIZLAR TRANSFERİ HEMEN TAMAMLAMAK İSTİYOR

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samet Akaydın Fenerbahçe Türkiye Fransa Spor Spor Güncel Haberler

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