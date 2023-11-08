Neymar, yeni doğan bebeği ve sevgilisinden gelen haberle hayatının şokunu yaşadı! Silah zoruyla kaçıracaklardı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Neymar'ın Brezilya'da yaşayan sevgilisi ve yeni doğan bebeğini silahlı saldırganlar kaçırmaya çalıştı. Eve giren 3 kişi güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken içlerinden biri tutuklandı.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Neymar'ın Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde yaşayan sevgilisi ve yeni doğan bebeği kabusu yaşadı. Eve giren 3 silahlı saldırgan, Neymar'ın sevgilisi Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayarak kızı ve bebeğin yerini sordu. O sırada güvenlik güçleri eve girerek saldırganlara müdahale etti.

"20 YAŞINDA BİR ERKEK TUTUKLANDI"

Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı'nın açıklamasında, "Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"TANRIYA ŞÜKÜR HERKES İYİ"

Biancardi yaptığı açıklamada, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması." derken Neymar ise, "Tanrıya şükür herkes iyi." ifadelerini kullandı.