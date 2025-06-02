Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Santos forması giyen Neymar, son oynanan Botafogo maçından inanılmaz bir harekete imza attı. Uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşan yıldız golcü, maçın 76. dakikasında topu eliyle ağlara gönderdi.

KIRMIZI GÖRDÜ

Sarı kartı olmasına rağmen, golü eli ile atınca İkinci sarıdan kırmızı kart gördü. Bu olay, Maradona'nın "Tanrı'nın eli" diye adlandırılan golüne de benzetildi.

33 yaşındaki yıldız, Ancelotti'nin açıkladığı son Brezilya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı. 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservisle transfer olan Neymar, sonrasında kariyerinde düşüş yaşamaya başlamıştı. Neymar, Al Hilal'de kadro dışı kalmış ardından ülkesinin yolunu tutmuştu.