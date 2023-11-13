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Neymar'ın yeni imajını görenler o olduğuna inanmadı! Herkes Ezhel'e benzetiyor

Sezon başında Al Hilal'e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası 10 ay sahalardan uzak kalacak. Antrenmana çıkmayan ve dinlenme sürecinde olan Neymar'ın yeni imajı ise hayranlarının gözlerini açık bıraktı. Türk futbolseverler, Brezilyalı futbolcunun kafasını kazıttığı son halini ünlü rapçi Ezhel'e benzetti.