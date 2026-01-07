Haberler

Neymar beklenen imzayı attı

Neymar beklenen imzayı attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a geri dönen Brezilyalı futbolcu Neymar, kulübü Santos ile sözleşmesini 2026 yılı sonuna kadar uzattı.

  • Neymar, Brezilya Serie A takımı Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı.
  • Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a döndü.
  • Neymar, 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi.

Yeniden Avrupa'ya döneceği konuşulan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

NEYMAR İMZAYI ATTI

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos ile olan sözleşmesini 2026 yılı aralık ayı sonuna kadar uzattı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağrılmayı hedefleyen Neymar, Ocak 2025'te futbola başladığı Santos'a dönmüştü.

KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Yıldız futbolcu, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

33 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2023'ten beri Brezilya Milli Takımı'nda forma giymedi. Astronomik bonservis ücreti ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyememişti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

Bu yıl başında futbola başladığı Santos'a dönen Neymar, Brezilya Serie A'da geçen nisan ayında Atletico MG ile oynadıkları maçın ilk yarısında sol bacağından sakatlanmış ve yedek kulübesini işaret ederek 34. dakikada gözyaşları içinde sahaya terk etmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı