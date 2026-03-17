Haberler

Neymar, Ancelotti'ye isyan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın ünlü futbolcusu Neymar, Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçları için milli takım kadrosuna alınmamasını eleştirdi. Neymar, durumu 'üzgün ve hayal kırıklığına uğramış' şeklinde tanımladı. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Neymar'ın kadroya alınmama sebebini oyuncunun fiziksel durumuna bağlamış ve oyuncunun yüzde yüz hazır olmadığını belirtmişti.

  • Neymar, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna alınmadı.
  • Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'ın kadroya alınmama sebebini fiziksel olarak yüzde yüz hazır olmamasına bağladı.
  • Brezilya'nın açıklanan 25 kişilik aday kadrosunda Neymar yer almadı.

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, milli takım kadrosuna alınmamasının ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Deneyimli oyuncu, yaşadığı hayal kırıklığını açık sözlerle dile getirdi.

"ÜZGÜNÜM VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Santos forması giyen Neymar, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmemesinin ardından konuştu. Yıldız futbolcu, "Kadroya çağrılmadığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğradım. Ama çalışmaya devam ediyorum, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Neymar'ın kadroya alınmama sebebini fiziksel durumuna bağladı. İtalyan teknik adam, "Neymar şu anda yüzde yüz hazır değil. Fiziksel olarak tam seviyeye gelmesi için maç oynamaya devam etmeli" dedi.

BREZİLYA'NIN KADROSU AÇIKLANDI

Açıklanan 25 kişilik aday kadroda Alisson, Ederson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Jr. ve Gabriel Sara gibi önemli isimler yer aldı. Ancak Neymar'ın listede olmaması dikkat çekti.

HEDEF SONRAKİ DAVET

Tecrübeli futbolcu, açıklamasında bir sonraki milli takım çağrısına odaklandığını da belirtti. Neymar, formunu yükselterek yeniden kadroya dahil olmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

