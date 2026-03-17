Neymar, Ancelotti'ye isyan etti

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar, milli takım kadrosuna alınmamasının ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Deneyimli oyuncu, yaşadığı hayal kırıklığını açık sözlerle dile getirdi.

"ÜZGÜNÜM VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Santos forması giyen Neymar, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmemesinin ardından konuştu. Yıldız futbolcu, "Kadroya çağrılmadığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğradım. Ama çalışmaya devam ediyorum, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTI KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Neymar'ın kadroya alınmama sebebini fiziksel durumuna bağladı. İtalyan teknik adam, "Neymar şu anda yüzde yüz hazır değil. Fiziksel olarak tam seviyeye gelmesi için maç oynamaya devam etmeli" dedi.

BREZİLYA'NIN KADROSU AÇIKLANDI

Açıklanan 25 kişilik aday kadroda Alisson, Ederson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Jr. ve Gabriel Sara gibi önemli isimler yer aldı. Ancak Neymar'ın listede olmaması dikkat çekti.

HEDEF SONRAKİ DAVET

Tecrübeli futbolcu, açıklamasında bir sonraki milli takım çağrısına odaklandığını da belirtti. Neymar, formunu yükselterek yeniden kadroya dahil olmayı hedefliyor.