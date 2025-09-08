Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız, 6-0 kaybetti.

İSPANYA 6 PUANA ULAŞTI

Bu sonuçla birlikte Türkiye, iki maç sonunda 3 puanda kaldı. İspanya ise Bulgaristan galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı.

PASAPORTUNU BULAMADAN AYRILDI

Maçtan sonra ise beklenmedik bir gelişme yaşandı. İspanya Milli Takımı'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Konya'da pasaportunu kaybetti. İspanyol yıldız, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı.