Newcastle United, Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Newcastle United, Fransız devi Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup ederek, gecenin sürpriz galibiyetine imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı. Gecenin sürpriz sonucu Newcastle United-Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşandı. İngiliz ekibi, sahasında Fransız temsilcisini 4-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Almiron, 38. dakikada Dan Burn, 50. dakikada Sean Longstaff ve 90+1. dakikada Fabian Schar attı. Psg'nin tek sayısı ise 56. dakikada Lucas Hernandez'den geldi. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten Newcastle, F Grubu'nda liderliğe yükseldi. 3 puanda kalan PSG ise 2. sıraya geriledi.

Devler Ligi'nde gecenin maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Atletico Madrid: 3 - Feyenoord: 2

Celtic: 1 - Lazio: 2

F Grubu:

Borussia Dortmund: 0 - Milan: 0

Newcastle United: 4 - Paris Saint-Germain: 1

G Grubu:

Leipzig: 1 - Manchester City: 3

Kızılyıldız: 2 - Young Boys: 2

H Grubu:

Royal Antwerp: 2 - Shakhtar Donetsk: 3

Porto: 0 - Barcelona: 1 - İSTANBUL