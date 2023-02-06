Newcastle United, enkaz altında kalan Hataysporlu eski futbolcusu Christian Atsu için paylaşım yaptı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu enkaz altında kaldı. İngiltere Premier Lig'in devlerinden Newcastle United, eski futbolcusu hakkında "Güzel haberler için dua ediyoruz" paylaşımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi Hatay'da çok şiddetli oldu. Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Ganalı futbolcu Christian Atsu, enkazın altında kaldı.

EKŞİOĞLU VE ATEŞ ÇIKARILDI

Hatayspor teknik heyetinden Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan çıkarıldı. Ancak Taner Savut ve Christian Atsu'dan henüz haber yok. Ekipler iki isme ulaşmaya çalışıyor.

NEWCASTLE'DAN PAYLAŞIM GELDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, enkazda kalan eski futbolcusu için paylaşım yaptı. Newcastle kulübünün yaptığı paylaşımda, "Christian Atsu'dan iyi haberler almak için dua ediyoruz" ifadeleri yer aldı.