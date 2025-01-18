Newcastle United-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti

İngiltere Premier Lig'de 22. haftanın açılış maçında Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Konuk takım, karşılaşmayı 4-1 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

KLUIVERT HAT-TRICK YAPTI

Bournemouth'un gollerini Justin Kluivert (3) ve Milos Kerkez kaydetti. Newcastle United'ın tek golü ise Bruno Guimaraes'ten geldi. Newcastle United, Premier Lig'de altı maç sonra yenildi ve 38 puanda kaldı. Bournemouth ise puanını 37'ye yükseltti.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

Andoni Iraola yönetiminde Bournemouth, son 10 maçında kaybetmedi. Bu süreçte Bournemouth altı galibiyet ve dört beraberlik elde etti. 37 puanı bulunan Andoni Iraola'nın ekibi Premier Lig'de 6. sırada bulunuyor. Bournemouth, Newcastle United deplasmanında aldığı galibiyetle Premier Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.