Haberler

Newcastle, Dedic'i Transfer Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bosna Hersekli sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Bosna Hersekli sağ bek Amar Dedic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Dedic, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Newcastle United'a katılmak benim için özel bir duygu ve gerçekten büyük onur. Kulüp ve harika taraftarların önünde oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Matthias Jaissle ile yeniden çalışacak olmak benim için büyük bir etkendi. Birbirimizi iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli oyuncu, 2023'te Red Bull Salzburg ile Avusturya şampiyonluğu yaşadığı teknik direktör Matthias Jaissle ile yeniden bir araya geldi.

Kaynak: AA
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nu zora sokacak sözler: 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro'sunu ödedim

Yeni ifade geldi! Silivri'deki İmamoğlu'nu zora sokacak sözler

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Okan Buruk beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor

Beraberliğin faturasını ona kesti! Yıldız isim kulübeye çekiliyor
Fenerbahçe, 17 yıllık hasreti bitirmenin 180 dakika uzağında

17 yıllık hasret 180 dakika uzaklıkta
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok